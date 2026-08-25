Квартал, который собирает город

Екатеринбург продолжает расширять сеть общественных и спортивных пространств — наряду с муниципальными проектами в развитие городской среды включаются частные инвесторы. Один из таких примеров — спортивный квартал «Архангел Михаил», который в День города вновь собрал десятки тысяч горожан на фестивале «Энергия РМК». За год квартал превратился из новой площадки в территорию, которая работает круглый год — для спорта, отдыха и больших городских праздников.

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В последние годы Екатеринбург активно развивает городскую среду и спортивную инфраструктуру. В городе благоустраивают парки, скверы и набережные, причем новые проекты все чаще объединяют несколько функций: прогулки, спорт, детский отдых и городские события.

В 2026 году в городском голосовании за благоустройство приняли участие более 305 тыс. екатеринбуржцев. На выбор были представлены 17 территорий, а почти 86 тыс. голосов получил участок набережной Исети от Декабристов до Белинского. После утверждения проект должен стать частью 42-километрового прогулочного маршрута «От ВИЗа до НИЗа», соединяющего берега Исети от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда.

Параллельно растет спортивная инфраструктура Екатеринбурга. К началу 2026 года в городе насчитывалось более 3 тыс. спортивных сооружений. В 2025 году открылась УГМК-арена вместимостью до 15 тыс. человек. Тогда же в городе появились спортивный квартал «Архангел Михаил» и Падел-арена РМК.

Квартал на западе города

Спортивный квартал «Архангел Михаил» начала активно застраивать Русская медная компания в 2022 году на западе Екатеринбурга, рядом с ТРЦ «Мега» и объездной дорогой. Для горожан новая территория открылась в августе 2025-го, когда здесь впервые прошел фестиваль «Энергия РМК», приуроченный ко Дню города.

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Самый крупный объект квартала — многофункциональный спортивный комплекс площадью более 60 тыс. кв. м. В нем расположены зал нового поколения RCC Gym с зонами для единоборств и фитнеса, кафе, конференц-зал, а также Академия практической стрельбы «Архангел Михаил». На ее базе в декабре 2025 года открылся крытый стрелковый комплекс площадью более 2,7 тыс. кв. м. Рядом работают летние корты для падела и скейт-парк, развиваются площадки для экстремального спорта.

Помимо спортивных объектов, в квартале есть зона прогулок и отдыха площадью более 9 тыс. кв. м. Здесь появились дорожки, озеленение, скамейки и места для отдыха. Вдоль улицы Архангела Михаила устроены тротуары и велодорожки, оборудованы высокотехнологичные и комфортные остановки общественного транспорта и пешеходные переходы с подсветкой. Появился новый выезд на Объездную дорогу, напротив спортивного комплекса построен паркинг на 277 автомобилей.

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В результате здесь сформировалась не одна спортивная площадка, а целая территория. В обычные дни сюда приезжают тренироваться, гулять или заниматься на открытых площадках. Во время больших событий соревнования, выставки и сцены размещают в разных частях квартала, а улица Архангела Михаила связывает их между собой.

Основные праздничные мероприятия Екатеринбурга традиционно сосредоточены в центре — в Историческом сквере, на Плотинке, в парке Маяковского. Появление спортивного квартала добавило к привычным площадкам еще одну — уже в западной части города. Крупные городские события теперь проходят и за пределами центра Екатеринбурга.

День города в квартале «Архангел Михаил»

В 2026 году День города пришелся на 1 августа: Екатеринбург отметил 303-летие. Квартал «Архангел Михаил» вошел в число праздничных площадок, а фестиваль «Энергия РМК» продолжался здесь два дня — 1 и 2 августа. Одновременно работали около 20 спортивных и развлекательных зон, проходили соревнования, концерты, автомобильные и экстремальные шоу. За два дня фестиваль посетили около 85 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель РМК Игорь Алтушкин, губернатор Денис Паслер, уральский полпред Артем Жога, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев на церемонии открытия скульптуры «Собор Архистратига Михаила»

Фото: Алиса Болденкова Основатель РМК Игорь Алтушкин, губернатор Денис Паслер, уральский полпред Артем Жога, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев на церемонии открытия скульптуры «Собор Архистратига Михаила»

Фото: Алиса Болденкова

В самом квартале День города начался с открытия 16-метровой скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». У памятника собрались несколько тысяч человек. В церемонии участвовали первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и основатель РМК Игорь Алтушкин. Монумент освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Сегодня мы освящаем не просто монумент. Это икона. И это самая большая икона Архангела Михаила и Небесных сил, которую я видел»,— сказал он.

Во время церемонии выступил объединенный хор детских коллективов с песней «Лететь». Детские голоса звучали на фоне огромной композиции с парящими над золотым шаром архангелами. Автор монумента — скульптор Алексей Щитов.

«Чтобы создать ощущение полета, требуются сложные инженерные решения. За счет невидимого каркаса создается эффект, будто архангелы парят в воздухе»,— рассказал автор композиции.

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Под золотым шаром, символизирующим мироздание, установлено стекло с молитвой, которую специально для композиции подготовили сестры Ново-Тихвинского монастыря. Памятник стал подарком Русской медной компании и ее основателя Игоря Алтушкина Екатеринбургу ко Дню города.

После открытия по улице Архангела Михаила двинулся спортивный парад. В колонну встали около 2 тыс. спортсменов и воспитанников секций, представлявших более 30 направлений. Возглавили шествие президент Академии спорта РМК и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков и чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян. Несмотря на дождь, колонна прошла через весь квартал к главной фестивальной сцене.

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Там парад завершился награждением спортсменов и тренеров. Отдельные награды получили 30 райдеров проекта «РМК Экстрим», а победителям Кубка и воспитанникам детского дома из Каменска-Уральского подарили BMX-велосипеды, скейтборды и самокаты.

Дальше праздник разошелся по всему кварталу. На одной площадке проходил международный турнир по баскетболу 3х3, на другой — соревнования по мини-футболу, рядом шли турниры по кикбоксингу и профессиональному боксу. В скейт-парке соревновались райдеры, а соревнования по паделу с участием спортсменов из России, Аргентины и Испании состоялись в Падел-арене РМК на Большакова из-за погоды.

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Отдельную часть программы посвятили автоспорту. В квартале собрали более 60 мотоциклов, багги, джипов и грузовиков, участвовавших в «Дакаре», «Шелковом пути» и других крупных гонках. Среди них были техника победителя «Дакара» Сергея Карякина и гоночный грузовик команды «Урал». Во второй день на трассу вышли 32 дрифт-пилота из России и стран СНГ. Выставка — часть коллекции будущего музея уникальных спортивных автомобилей, который развивает РМК.

Но спортом программа не ограничивалась. На озере выступали флайбордисты, стену многоуровневой парковки превратили в площадку для вертикального танца воздушных гимнастов, для детей работали мастер-классы и активные зоны. Вечером на главной сцене выступили Vonamour, K-Maro, Niletto и Тимати.

Первое лето

Первую «Энергию РМК» в квартале провели 16 и 17 августа 2025 года — одновременно с его открытием и празднованием Дня города. Новую территорию сразу показали в действии: спортивная программа соседствовала с концертами, автомобильными и мотошоу, мастер-классами и семейными площадками.

Фестиваль открыло авиашоу пилотажной группы «Русь». Четыре реактивных Л-39 «Альбатрос» прошли над кварталом и показали фигуры высшего пилотажа, в том числе петлю Нестерова. Уже в первый день фестиваль посетили более 83 тыс. человек.

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Первое лето во многом задало формат, к которому площадка затем вернулась и в следующих сезонах: профессиональный спорт стал частью большого городского события, рядом работали площадки для семейного отдыха, проходили концерты и шоу. Через несколько месяцев квартал заработал уже в зимнем формате.

Зима в квартале

В конце декабря 2025 года у «Энергии РМК» появилась зимняя версия. В квартале открыли каток, ледовый городок, сноупарк и двухуровневую тюбинговую горку. Ее верхняя точка находилась на высоте 24 метров — примерно с девяти­этажный дом, нижняя — 17 метров. Организаторы называли ее самой высокой горкой в России, а уже в день открытия к спускам выстроились очереди. Рядом работал каток площадью около 4 тыс. кв. м.

Зимняя программа была рассчитана уже не на один праздничный уикенд. Фестиваль открылся 28 декабря и продолжался до конца февраля. Отдельной частью программы стал «Сказочный лес» — интерактивная рождественская история в настоящем лесном массиве. Специально для фестиваля написали сказку, которая звучала во время прогулки. Дорожки с огнями вели через фигуры зверей к беседке из гирлянд с ангелом — центральному образу этой части территории.

В квартале также работали ледовый «Городок приключений», хоккейный корт и построенный на ровной площадке горнолыжный склон от «РМК Экстрим», проходили ледовые шоу и соревнования. За неполные два месяца, по данным мэрии, фестиваль посетили около 600 тыс. человек, а за весь зимний сезон только с 24-метровой горки спустились более 155 тыс. посетителей.

Если летняя «Энергия РМК» собирала город на несколько праздничных дней, то зимой квартал почти два месяца работал в другом режиме. Сюда приезжали кататься, гулять по «Сказочному лесу», проводить несколько часов с детьми. Зимний сезон показал, что площадка может работать не только в День города и не только летом.

Между фестивалями спортивная жизнь квартала тоже продолжалась: проходили тренировки и соревнования, появлялись новые площадки.

От трех тысяч до пяти

Один из новых объектов квартала — скейт-парк «РМК Экстрим». Его открыли 31 мая 2026 года. Тогда скейт-парк занимал 3 тыс. кв. м и включал три зоны: тренировочную с мягким приземлением и поролоновым бассейном, стрит-зону с фигурами, имитирующими городскую среду, и площадку для высоких прыжков.

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В день открытия здесь прошли соревнования по самокату, BMX и скейтборду. На несколько дней в парке установили и четырехметровую «Царь-рампу» — мобильную BMX-конструкцию размером 14,5 на 25 метров, рассчитанную на высокие прыжки и сложные трюки.

Уже к августу скейт-парк вырос почти вдвое — до 5 тыс. кв. м, а число зон увеличилось с трех до пяти. К существующим добавились еще одна площадка для трюков и pump-track — волнообразная трасса с поворотами, где скорость набирают за счет движения тела. Новую часть проектировали с участием 15 ведущих райдеров России и мира, в том числе спортсменов с опытом Олимпийских игр.

Чемпион России по самокату Илья Кузьминов, участвовавший в фестивале, отмечал, что некоторых установленных здесь фигур прежде не видел на российских площадках. «Благодаря таким площадкам молодому поколению есть где кататься и развиваться»,— говорил спортсмен.

15 августа расширенный скейт-парк принял финальные заезды первенства России и всероссийских соревнований по BMX-фристайлу, а также командные батлы профессиональных райдеров. Для детей и начинающих прошли занятия по BMX, самокату, скейтборду, роликам и беговелу.

За одно лето площадка выросла почти вдвое. При этом скейт-парк рассчитан не только на крупные соревнования: зоны разной сложности позволяют заниматься здесь и начинающим, и профессиональным спортсменам. Между большими городскими праздниками это уже обычное место для регулярных занятий спортом.

Повседневная жизнь квартала

В обычный день в спортивном квартале нет многотысячной колонны, большой сцены и десятков фестивальных зон. Остаются спортивные объекты, комфортная среда и люди, которые приезжают сюда тренироваться.

Несколько раз в год квартал принимает десятки тысяч посетителей на больших городских событиях, а между ними остается местом для регулярных тренировок, соревнований и семейного отдыха. Для Екатеринбурга это еще один формат городской площадки, где спортивная инфраструктура сочетается с прогулками, активным отдыхом и событиями для всей семьи.

Евгения Яблонская