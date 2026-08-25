В Миассе поставили памятник Николаю Мирликийскому по композиции Федора Конюхова

На горе Известной курорта «Солнечная долина» поставили памятник Николаю Мирликийскому, сообщает пресс-служба курорта.

Автором композиции памятника, отлитого из бронзы, стал писатель, художник, священник, путешественник, мореплаватель Федор Конюхов, лично посетивший церемонию открытия. Композиция создана по образу Николая Мысгорновского: в одной руке он держит парус, в другой — мыс Горн. Святой изображен босым. На парусе высечены цифры 8848 — это номер яхты Конюхова, а также высота Эвереста в метрах.

Алиса Дубинец