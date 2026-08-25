Челябинский экс-министр Алексей Нечаев получил шесть лет строгого режима

Бывший министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев приговорен судом к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 5,6 млн руб. Кроме того, с экс-чиновника взыщут 550 тыс. руб. как часть полученной им взятки, а также 263,9 млн руб. в пользу министерства, которым он руководил. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска, передает корреспондент „Ъ-Южный Урал“ с места событий.

Алексей Нечаев обвинялся в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере в составе группы) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Несмотря на активное содействие следствию (Нечаев подписал соглашение с представителями прокуратуры), обвинение сочло невозможным назначение наказания, не связанного с реальным сроком, и запросило девять лет лишения свободы. Суд почти полностью удовлетворил требования обвинения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Алексея Нечаева задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в феврале 2025 года. Его дело является лишь частью масштабного расследования деятельности так называемого «дорожного картеля» в Челябинской области. Всего в рамках объединенного уголовного дела проходят 15 фигурантов. Среди них — бывший губернатор Борис Дубровский (находится за пределами РФ), экс-министр Дмитрий Микулик, а также бенефициары и руководители крупнейших дорожных подрядчиков региона — АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан».

Следователи полагают, что в регионе была выстроена схема, при которой госзакупки на ремонт дорог выигрывали строго определенные компании через систему фиктивных конкурсов. Суммарный объем похищенных средств в рамках всей деятельности ОПГ может превышать 2,9 млрд руб.

Евгений Рыженьков