Подростка из Магнитогорска будут судить за продажу чужой банковской карты

Следственный отдел по Правобережному району Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в продаже банковской карты — неправомерном обороте средств платежей (ч. 5 ст. 187 УК РФ), что привело к похищению у гражданки 60 тыс. руб., сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в марте этого года в городском кафе подросток приобрел у другого юноши за 4 тыс. руб. оформленную на имя последнего карту. Он также получил от продавца ПИН-код и номер мобильного телефона, привязанные к карте. В тот же день за деньги подросток сбыл полученное другому юноше. Установлено, что с использованием этой карты были совершены мошеннические действия, позволившие похитить у жительницы Санкт-Петербурга 60 тыс. руб.

В отношении владельца банковской карты уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ выделено в отдельное производство. Расследование дела в отношении третьего юноши по ч. 5 ст. 187 УК РФ продолжается.

Виталина Ярховска