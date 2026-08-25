В Копейске нашли подпольную лабораторию с 13 тоннами безакцизного пива

Отдел дознания ОМВД России по Копейску возбудил уголовное дело о производстве немаркированной алкогольной продукции (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ) после обнаружения склада с 13 т пива без акциза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В операции принимали участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка с представителями межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу. Они выявили организацию, которая изготавливала пивные напитки без лицензии. В производственных помещениях была найдена и изъята пивная продукция объемом более 13 т. Проводится исследование документов для установления суммы ущерба.

Виталина Ярховска