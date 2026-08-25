На Шершневском водохранилище увеличили сброс воды

С 25 августа сброс воды на Шершневском водохранилище скорректирован до 60 кубометров в секунду из-за локальных залповых дождей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Шершневский гидроузел работает в штатном режиме, замеры уровня воды производят два раза в сутки. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории региона будут кратковременные дожди, и на большинстве рек сохранится неустойчивый водный режим. Жителям советуют соблюдать осторожность вблизи водоемов. Ситуация находится под контролем всех профильных служб и ведомств.

Виталина Ярховска