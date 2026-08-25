6 сентября состоится 99-й Петербургский марафон «Пушкин — Петербург», или «ПушкинРан» — событие с вековой историей. В этом году фармацевтическая компания «Фармамед» выступает официальным партнером легендарного забега, объединяя традиции и инновации в поддержке спортивных достижений.

Пробег «Пушкин — Петербург» — старейший легкоатлетический пробег в России: его история началась в 1923 году. В Европе он уступает по возрасту лишь знаменитому марафону Лондон — Брайтон, который проводится с 1899 года. За свою вековую историю он стал важной частью культурного и спортивного кода Северной столицы.

Трасса марафона соединяет два города, позволяя участникам пробежать от дворцов Пушкина (Царского Села) через Пулковское шоссе, Московский проспект, вдоль Фонтанки и Невского проспекта к финишу на Дворцовой площади. Для бегунов это шанс прикоснуться к истории и одновременно установить личный рекорд на сертифицированной AIMS трассе.

Программа забега включает дистанции на любой уровень подготовки: 5 км, 10 км, 30 км и марафонские 42,2 км. За день до основного старта состоятся детские забеги, делая мероприятие настоящим семейным праздником. На финише участников и зрителей ждут зоны отдыха, фудтраки и незабываемая атмосфера.

В зоне финиша на Дворцовой площади для участников и болельщиков будет работать шатер компании «Фармамед». Здесь можно будет передохнуть, попить воды, сделать снимок с моментальной печатью на фоне главной площади города и получить небольшой сувенир на память. Для гостей также организуют аэрохоккей с розыгрышем призов.

После длинных дистанций организм нуждается в восстановлении: мышцы забиты, суставы ноют, возможны микротравмы, растяжения или ушибы. Специально для тех, кто регулярно сталкивается с высокими нагрузками на связки, мышцы и суставы, фармацевтическая компания «Фармамед» предлагает «Димексид гель». Его действующее вещество диметилсульфоксид работает местно: наносится на кожу в проблемной зоне, проникает через нее и оказывает противовоспалительное действие непосредственно в очаге повреждения. Такие средства часто оказываются в аптечках профессионалов и любителей бега, которые восстанавливаются после стартов, поэтому Фармамед принял решение поддержать участников марафона.

В прошлом году «Фармамед» учредил Клуб легкоатлетов для сотрудников и партнеров компании, участники которого уже вышли на старт июньского пробега «Экиден» в 2026 году и прошли регистрацию на сентябрьский марафон. Появление клубных команд на массовых забегах становится трендом в корпоративной культуре: все больше компаний вовлекают сотрудников в спортивные мероприятия, рассматривая это как часть внутренней коммуникации и здорового образа жизни.

«Пушкин — Петербург» остается одним из немногих забегов в стране, который объединяет профессионалов, любителей, детей и болельщиков. Мероприятие открыто для посещения: любой желающий может прийти на Дворцовую площадь, поддержать участников и стать частью события.

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