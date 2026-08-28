Заниматься селекцией не только растений, но и людей

Он известен во всем мире! Знаменитый селекционер Лютер Бербанк дал интервью журналу Popular Science.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лютер Бербанк, селекционер

Фото: Getty Images Лютер Бербанк, селекционер

Фото: Getty Images

На вопрос корреспондента о планах на будущее Бербанк ответил так: «Что еще предстоит сделать? Все! Я только начал свой путь в развитии растений на службе человеку. В ближайшие пять лет я надеюсь вырастить растения с зернами и плодами крупнее любых существующих, с более разнообразными вкусами и цветами, с лучшими свойствами хранения и транспортировки, с большим количеством питательных веществ и меньшим количеством отходов, а также без каких-либо ядовитых или вредных элементов. В грядущие годы я надеюсь сделать больше полезной работы, чем я сделал даже в плодотворные годы, которые только что прошли».

За последние несколько лет он вывел гибридный сорт черного ореха, который за десять лет достигает размеров 50-летнего дикого черного ореха и имеет древесину такую же мелкозернистую и ценную, как у дикого дерева; каштан, который начинает плодоносить через шесть месяцев и достигает полного плодоношения через два года; позднеплодоносящее вишневое дерево с гроздьями вишни диаметром почти в дюйм (2,54 см); тутовое дерево с листьями вдвое крупнее и толще, чем у обычной шелковицы. Он вывел новый сорт пшеницы с колосьями на несколько дюймов длиннее, чем у любой другой. Эта пшеница, пригодная для любого климата, имеет на семь—десять зерен больше в колосе, созревает раньше и лучше противостоит болезням, чем другие сорта. Он усовершенствовал белый ячмень, который почти неотличим от пшеницы. Он вывел сливу Бербанка с легко отделяющейся косточкой. Он вырастил подсолнечник с головкой диаметром шесть дюймов (15,2 см), который принес миллионы долларов дохода калифорнийским фермерам.

«В ближайшие несколько лет я надеюсь вырастить плоды, которые будут устойчивы к жаре, холоду, сырости, грибковым болезням и нападению насекомых-вредителей. Я также надеюсь вырастить плоды без семян»,— говорит Бербанк.

Он изучает не только растительный мир, но и человечество. Вот его мысли на эту тему: «В селекции человека, как и в селекции растений, нет удовлетворительной замены разумному отбору и скрещиванию. Здесь, в Америке, природа формирует могущественное сочетание различных рас. Если следовать правильным принципам, мы можем надеяться на расу, намного превосходящую и более сильную, чем современные американцы; великолепную расу, намного превосходящую любую, которую когда-либо видел мир. Но скрещивание, даже если оно осуществляется разумно, порождает множество неполноценных типов, одновременно производя лишь несколько хороших. Часто я выращивал миллион экземпляров растений, чтобы найти один или два исключительно хороших, а затем уничтожал все неполноценные экземпляры. Конечно, с неполноценными людьми нельзя обращаться так, как с неполноценными растениями. Но если цивилизация хочет выжить, необходимо найти способ производить больше пригодных и меньше непригодных».

Интервью с Бербанком опубликовал в 1926 году журнал Popular Science.

Материал подготовил Алексей Алексеев