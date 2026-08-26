Смена лидера

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») при поддержке Фонда президентских грантов в 12-й раз составило рейтинги лучших школ России, основанные на анализе поступления выпускников школ в лучшие отечественные университеты. Данные о зачислении агентство получает напрямую от вузов — это обеспечивает независимость и беспристрастность исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Рейтинги разделены на две группы. В рейтинги по конкурентоспособности выпускников вошли школы с наибольшей долей выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, тогда как рейтинги по масштабу подготовки учитывают общее количество таких выпускников — без поправки на численность выпуска. Исследование имеет широкий охват: третий год кряду подготовлены как рейтинги национального уровня, так и списки лучших по отдельным регионам России. Полный перечень рейтингов школ RAEX 2026 года выглядит следующим образом.

Рейтинги по конкурентоспособности выпускников:

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, топ-300 школ.

Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки — топ-100 школ в четырех сферах: технические, естественно-научные направления и точные науки, экономика и управление, социальные и гуманитарные направления и медицина.

Рейтинги лучших школ 85 регионов РФ по конкурентоспособности выпускников, от 3 до 50 позиций.

Рейтинги по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России:

Федеральный рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, топ-500 школ.

Рейтинги лучших школ 85 регионов РФ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, от 5 до 50 позиций.

В рейтинге по конкурентоспособности выпускников в 2026 году сменился лидер — лучшим в России стал Физико-

математический лицей (ФМЛ) №31 г. Челябинска. СУНЦ МГУ и Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Долгопрудный, Московская область) получили, соответственно, серебро и бронзу (в предыдущие годы эти два учебных заведения занимали первое—второе места). На четвертое место поднялась Физико-математическая школа Тюмени, замкнул пятерку сильнейших московский лицей «Вторая школа». В топ-10 вошли также Университетская гимназия МГУ, школа №179 (Москва), Президентский физико-математический лицей №239 и лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова (оба — Санкт-Петербург) и СУНЦ Новосибирского государственного университета.

У челябинского ФМЛ №31 — нового победителя рейтинга — уникальная статистика: все без исключения выпускники лицея 2024 и 2025 годов поступили в вузы из топ-15 рейтинга RAEX. Более половины учеников поступили в МГУ и МФТИ, причем две трети из них — по результатам олимпиад. Остальные стали студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и других ведущих отечественных университетов. Такой результат закономерен: ФМЛ №31 входит в пятерку лучших по конкурентоспособности на протяжении восьми лет подряд.

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2026 год Выйти из полноэкранного режима Место Школа Субъект федерации Город 1 Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска Челябинская область Челябинск 2 СУНЦ МГУ Москва Москва 3 Физтех-лицей им. П.Л. Капицы Московская область Долгопрудный 4 Физико-Математическая школа Тюменская область Тюмень 5 Лицей «Вторая школа» Москва Москва 6 Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова Москва Москва 7 Школа № 179 Москва Москва 8 Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 9 Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алферова Санкт-Петербург Санкт-Петербург 10 СУНЦ НГУ Новосибирская область Новосибирск 11 Школа № 2007 ФМШ Москва Москва 12 Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства Москва Москва 13 Республиканский лицей для одаренных детей Республика Мордовия Саранск 14 Лицей КЭО Ростовская область Ростов-на-Дону 15 Лицей Финансового университета Москва Москва 16 Гимназия №1543 им. Ю.В. Завельского Москва Москва 17 Пятьдесят седьмая школа Москва Москва 18 СУНЦ IT-лицей КФУ Республика Татарстан Казань 19 Физико-математический лицей № 5 г. Долгопрудный Московская область Долгопрудный 20 Бауманская инженерная школа № 1580 Москва Москва Открыть в новом окне Полный рейтинг будет опубликован 26 августа 2026 года в 09:00 МСК на сайте RAEX.

География исследования продолжает расширяться: в обновленном рейтинге впервые представлено свыше 50 субъектов РФ — 51 регион (в 2024 и 2025 годах таковых было 49 и 48). В нынешнем списке топ-300 дебютировали школы трех регионов — Республики Бурятия (лицей-интернат №61, Улан-Удэ, 226-е место), Ленинградской области («Сверхновая школа», дер. Мистолово, 247-е место) и Калининградской области (экономический лицей «Ганзейская ладья», Калининград, 248-е место). Очевидным лидером по числу школ в топ-300 является Москва, где находится 91 школа; на второе место по представленности вышел Санкт-Петербург, опередивший Подмосковье (36 учреждений против 29). 13 учебных заведений из числа лучших располагаются в Томской области, по 11 школ в Татарстане, Новосибирской и Самарской областях и по 10 — в Свердловской и Челябинской областях. Примечательно, что в пересчете на численность населения региона наибольшее количество топовых школ отмечено не в столицах, а в Томской области.

Результаты исследования подтвердили наметившийся в последние годы рост сегмента частного образования. Растущая год от года доля частных школ в рейтинге, по свежим данным, составила 13% против 10% годом ранее, а если рассматривать более продолжительный период, то за пять лет количество частников увеличилось более чем вдвое — с 6% до 13%. Причем если ранее в рейтинг за несколькими исключениями входили школы московской агломерации, то сейчас значительный вклад в укрепление позиций негосударственных школ вносят и другие регионы. Так, в представленном рейтинге из 12 частных учреждений, не вошедших в прошлогодний список, семь расположены вне Москвы и Подмосковья. Стоит отметить, что сразу четыре заведения находятся в Санкт-Петербурге и окрестностях: помимо уже упомянутой «Сверхновой», это школа «Взмах», «Газпром школа Санкт-Петербург» и немецкая гимназия «Петершуле».

В рейтинги по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки включены школы с наиболее высокой концентрацией выпускников, поступивших в лучшие вузы России по одному из четырех профилей: технические, естественно-научные направления и точные науки, экономика и управление, социальные и гуманитарные направления и медицина. В каждой из названных областей определена сотня лучших школ на федеральном уровне.

Лучшими по направлению «Экономика и управление» в очередной раз стали лицеи при столичных вузах. Первые две позиции третий год подряд занимают Лицей Финансового университета и Экономический лицей РЭУ им. Г. В. Плеханова, а третье место досталось Горчаковскому лицею МГИМО. Если не брать в расчет тройку лидеров, то тон в экономическом рейтинге задают частные школы — более половины участников топ-30 относятся к частному сектору. Другая особенность рейтинга — абсолютная москвоцентричность: почти 75% участников расположены в Москве и ближайшем Подмосковье.

В «техническом» рейтинге лидерство сохранил Физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Вторую строчку занял СУНЦ МГУ, а на третью поднялся победитель общего рейтинга — ФМЛ №31 г. Челябинска. По структуре «технический» список резко контрастирует с «экономическим»: столичные учреждения заняли лишь пятую часть всех мест, а в топ-100 нет ни одной классической частной школы.

В рейтинге по социальным и гуманитарным направлениям сильнейшим признан Предуниверситарий МГЛУ, сместивший с верхней строчки Областную гимназию им. Е. М. Примакова (дер. Раздоры, Московская область), третье место сохранил Лицей Финансового университета. Впервые в пятерку сильнейших социогуманитарного рейтинга вошли сразу две школы вне пределов столичного региона — Гуманитарный лицей г. Томска и Лицей КЭО (Ростов-на-Дону), занявшие в 2026 году четвертую и пятую позиции.

По направлению «Медицина» уверенную победу вновь одержал бессменный лидер рейтинга Медицинский Сеченовский предуниверсарий (Москва). Прошлогодние призеры — лицей №116 имени А. С. Умеркина (Казань) и Красноярская средняя школа №144 — выполнили рокировку: в обновленном списке выше оказалась сибирская школа. Поступление на медицинские специальности в топовые вузы остается доступным не только для учеников Москвы и Санкт-Петербурга — в десятку сильнейших школ России по данному направлению вошли школы из семи субъектов страны, а всего в «медицинском» рэнкинге представлены 32 региона.

Результаты рейтингов по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы, рассчитываются в абсолютных значениях — без деления суммы поступивших в университеты на общее число выпускников школ. Федеральный список топ-500 возглавила общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства (Москва), подвинувшая с первой строчки многолетнего лидера — Лицей НИУ ВШЭ. Третьей по масштабу подготовки качественных абитуриентов стала Бауманская инженерная школа №1580, замкнули топ-5 Физтех-лицей им. П. Л. Капицы и Предуниверситарий МИФИ.