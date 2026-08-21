Сентябрьские фьючерсы на газ в Европе превысили $800 впервые с середины марта

На торгах в Европе сентябрьские фьючерсы на газ преодолели отметку в $800 за 1 тыс. куб. м. Энергоноситель достиг такого показателя впервые с 19 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На площадке TTF в Нидерландах цена сентябрьского контракта поднималась приблизительно до $800,8 за 1 тыс. куб. м, или €66,2 за МВт·ч. С начала дня котировки прибавляли более 1,4%.

В марте стоимость апрельского фьючерса на нидерландском TTF впервые с зимы 2022-2023 года превышала $850 за 1 тыс. куб. м. Тогда рост показателя связывали с атаками на газовую инфраструктуру стран Ближнего Востока.