WSJ рассказала о «тайном долге» Стива Джобса и Apple перед ЦРУ

Сооснователь корпорации Apple Стив Джобс частично обязан своим успехом Центральному разведывательному управлению США, которое в 1985 году закупило у него партию компьютеров. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на книгу бывшей журналистки издания Шэрон Вейнбергер.

После ухода из Apple в 1985 году Стив Джобс основал компьютерную компанию NeXT, однако высокие цены на ее продукцию грозили бизнесу банкротством. Спасти положение удалось благодаря заказу от ЦРУ на поставку 20 тыс. рабочих станций для нужд Национального управления военно-космической разведки, притом в течение одного года, пишет WSJ. Также указывается, что ЦРУ привлекло к проекту сотрудников Sun Microsystems, которая уже работала с властями, что позволило быстро нарастить объемы производства у NeXT.

Сделка с властями позволила NeXT развиться и в итоге войти в состав Apple, а Стиву Джобсу — возглавить корпорацию, отмечает WSJ. Материал издание озаглавило так: «Тайный долг Apple перед ЦРУ».