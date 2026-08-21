Чистая прибыль «Эн+ Груп» по МСФО выросла почти втрое в первом полугодии

Чистая прибыль холдинга «Эн+ Груп» по МСФО составила $905 млн по итогам первого полугодия. Это в 2,7 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

Выручка компании за первое полугодие увеличилась на 13,1% — до $10,1 млрд. Основными драйверами роста показателя стали повышение средневзвешенной цены реализации алюминия на 23,6% (до $3,2 тыс. за т) и рост выручки от реализации электроэнергии на 18,2%.

Скорректированная EBITDA «Эн+ Груп» выросла на 52,2% — до $2,32 млрд. Капитальные затраты достигли $1,003 млрд (+4,2%) из-за реализации крупных инвестиционных проектов, включая строительство новых генерирующих мощностей для покрытия дефицита на юго-востоке Сибири, указано в пресс-релизе.

Чистый долг компании за отчетный период увеличился на 7,7% — до $11,96 млрд. Рост показателя в «Эн+ Груп» связали со снижением остатков денежных средств и их эквивалента.

«Эн+ Груп» — вертикально интегрированная компания, один из лидеров по производству алюминия и электроэнергии в мире. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн т в год (через контрольный пакет в «Русале»).