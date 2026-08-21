Суд в Москве дал кенийцу два года за потушенный снежком Вечный огонь

В Москве суд приговорил гражданина Кении к двум годам заключения в колонии-поселении за то, что тот потушил Вечный огонь на мемориале в Троицке. Инцидент произошел в конце декабря 2025 года на улице Текстильщиков. Там иностранец бросил в огонь снежок, и пламя на некоторое время потухло. В отношении кенийца возбудили уголовное дело о повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений. После задержания мужчину отправили в СИЗО.

Фигурант признал вину и раскаялся, его жена сделала благотворительный взнос на содержание мемориала. Также посольство Кении направило властям Троицка письмо с извинениями за действия своего гражданина. Адвокат Наталья Павлова сообщила «РИА Новости», что иностранец обжаловал приговор и просит о более мягком наказании.