Биткойн превысил $75 тыс. впервые с конца мая

Курс биткойна на торгах в 4:33 мск рос на 2,77% — до $75,045 тыс., свидетельствуют данные биржи Binance. В последний раз курс криптовалюты превышал $75 тыс. 27 мая 2026 года.

По состоянию на 10:54 мск курс биткойна продолжил рост и достиг $76,3 тыс. (+9,31%). К тому же моменту курс эфира (Ethereum) прибавлял 5,39% и торговался на уровне $2,372 тыс.

Так цифровые валюты реагируют на решение Минфина США удвоить покупки долгосрочных гособлигаций. Еще одним импульсом для роста опрошенные Forbes аналитики называют встречу президента Дональда Трампа с руководителями крипто-компаний, на которой он допустил покупку биткойнов для американского стратегического резерва.