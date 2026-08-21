RTVI: США депортировали в Иран россиян во время ударов по ядерным объектам

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в 2025 году провела массовые задержания в стране граждан Ирана и организовала их депортацию на родину. На одном из депортационных рейсов вместе с иранцами оказались российские граждане, сообщает RTVI.US со ссылкой на данные Национального ирано-американского совета (NIAC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

В депортационных документах были отсылки к судебным решениям, которые запрещали выдворять некоторых из задержанных в Иран, так как у них не было оформленных иранских паспортов. В том числе это были граждане России и Египта, указывает издание.

Согласно внутренним электронным письмам ICE, приказ о депортации иранцев поступил непосредственно из Белого дома в тот же период, когда американские войска, а также Израиль наносили удары по ядерным объектам на иранской территории. Тогдашний глава ICE Тодд Лайонс и другие высокопоставленные сотрудники занимались вопросом в приоритетном порядке, утверждают в NIAC.

«На борту могли находиться два человека, ранее содержавшиеся в тюрьме в Гуантанамо, — заявили в NIAC. — В сентябре 2025 года на борту самолета с иранскими гражданами находилась группа египтян и россиян».