СКР возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-3 на Сахалине

Следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта по факту жесткой посадки Ан-3 Авиалесоохраны на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На высоте 600 метров двигатель самолета перестал работать, из-за чего пилоту пришлось экстренно приземляться. Воздушное судно загорелось после столкновения с землей. Никто не пострадал.

Сейчас следствие рассматривает две причины инцидента: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.