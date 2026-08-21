Продажи мяса на бирже в России за I полугодие превысили объем за весь 2025 год

На организованных биржевых торгах в России за первое полугодие 2026 года продали больше мяса птицы, чем за весь 2025 год. В январе—июне через аукционы реализовали 360 т индейки и более 18,4 тыс. т бройлеров, сообщили «Интерфаксу» в Национальной товарной бирже (НТБ).

Годом ранее на торгах реализовали 261 т индейки и свыше 14,2 тыс. т бройлеров. Ежедневно мясо птицы на площадке продают группа «Черкизово» и АО «Приосколье». Число участников аукционов превысило 250 компаний.

«Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы механизмы торговли продукцией АПК были максимально открытыми и удобными, а биржевые цены на нее формировались справедливым и понятным образом»,— рассказали агентству в НТБ.

В число заказчиков аукционов, пишет «Интерфакс», может войти еще один производитель мяса в России — ГАП «Ресурс». ФАС предписала компании за четыре года вывести на торги не менее 10% социально значимого ассортимента мяса птицы для внутреннего рынка.