«МК»: в Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева

В квартире на Верхней Красносельской улице в Москве обнаружили тело генерал-майора в отставке — 83-летнего Игоря Лаптева. «МК» со ссылкой на источники пишет, что военнослужащий покончил с собой. Трагедия произошла накануне днем.

Игорь Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. Затем служил в ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности. В конце 1990-х годов работал замминистра по налогам и сборам. Господин Лаптев — председатель совета директоров ГК «Информтехника». Удостоен ордена Почета.