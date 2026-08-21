Главное на рынке недвижимости к утру 21 августа

Росстандарт планирует разработать почти 373 новых ГОСТа в сфере строительства в 2026–2027 годах, пишут «РИА Новости». В частности, ведомство подготовило проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполий. Среди других стандартов — требования к дистанционному мониторингу строительства, устройству внутренних инженерных сетей, систем отопления, вентиляции и водоснабжения, а также новые требования к выполнению отделочных работ. Росстандарт также готовит ГОСТы для технологий умного дома — в том числе приборам учета тепла, газа, электроэнергии и воды, а также для цифровых программ оценки технического состояния домов. Сейчас в сфере строительства действуют более 1,5 тыс. стандартов.

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили законопроект, который позволит владельцам недвижимости назначить контактное лицо для контроля за операциями с жильем. Такое лицо будет получать через «Госуслуги» уведомления от Росреестра одновременно и в том же объеме, что и владелец. Сведения о контактном лице будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Такой человек при этом не получает никаких прав на недвижимость. Мера может стать дополнительным механизмом защиты от мошенников.

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу восстановления складов, поврежденных при атаках ВСУ. При этом в финансировании будет участвовать в том числе государство. Восстановление необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, подчеркнул президент. Владимир Путин также заявил, что от атак на склады «не может быть» критических последствий для экономики. Российская торговая инфраструктура, по его словам, «действует эффективно и устойчиво».

Компания «Старт 10» бизнесмена Алексея Набатова выкупила на торгах у Медицинского фонда «Зилмед» помещения площадью 4,2 тыс. кв. м в административном здании на юге Москвы за 296,01 млн руб. Фактически в собственность господина Набатова перешло все здание на территории ЗиЛа на Автозаводской улице — его общая площадь составляет 4,4 тыс. кв. м. «Старт 10» оказалась единственным участником торгов и выкупила объект по начальной стоимости. Ранее Алексей Набатов приобретал в Москве гостиницу «Саяны», часть офисного комплекса «Газпрома» на проспекте Вернадского, Домодедовскую типографию и Автокомбинат № 5, пишет Telegram-канал Filatoff.Inc.

Росимущество выставило на торги два отеля в Калининграде, ранее принадлежавшие бывшему судье Верховного суда России Виктору Момотову и конфискованные в доход государства, сообщает Telegram-канал Filatoff.Inc. Четырехзвездочный Marton Palace на 92 номера в Большевистском переулке выставлен на торги с начальной ценой 872,1 млн руб. Трехзвездочный Marton Olympic на 45 номеров в Московском проезде продается за 156,5 млн руб. Активы у Виктора Момотова конфисковали в 2025 году. Генпрокуратура установила, что он использовал служебное положение в целях коррупции и совмещал судейскую службу с незаконным предпринимательством в гостиничном бизнесе.