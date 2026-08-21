ФСБ: Украина активизировала попытки устроить в Москве теракт с помощью дронов

Центр общественных связей ФСБ России заявил об активизации попыток Украины совершить диверсионно-террористические акты в Москве и Подмосковье с применением беспилотников малой дальности. В ведомстве утверждают, что киевские власти активизировали эти действия из-за успехов российских войск в зоне СВО и невозможности нанести значимый ущерб объектам в России с помощью ракет или дронов дальнего радиуса действия.

Для атаки украинская сторона планирует запускать беспилотники непосредственно вблизи целей, что позволит обойти существующие системы противовоздушной обороны, считают в ФСБ. Информация о планах противника была получена в ходе оперативной работы сотрудников ФСБ и передана в правоохранительные органы, отметили в ведомстве. Меры безопасности на критически важных объектах Московского региона усилены.