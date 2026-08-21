ФСБ: Украина активизировала попытки устроить в Москве теракт с помощью дронов
Центр общественных связей ФСБ России заявил об активизации попыток Украины совершить диверсионно-террористические акты в Москве и Подмосковье с применением беспилотников малой дальности. В ведомстве утверждают, что киевские власти активизировали эти действия из-за успехов российских войск в зоне СВО и невозможности нанести значимый ущерб объектам в России с помощью ракет или дронов дальнего радиуса действия.
Для атаки украинская сторона планирует запускать беспилотники непосредственно вблизи целей, что позволит обойти существующие системы противовоздушной обороны, считают в ФСБ. Информация о планах противника была получена в ходе оперативной работы сотрудников ФСБ и передана в правоохранительные органы, отметили в ведомстве. Меры безопасности на критически важных объектах Московского региона усилены.
Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия перешли на усиленный режим работы в Москве и Московской области 24 марта 2026 года для предотвращения возможных терактов украинских спецслужб. 14 июля 2026 года Кремль заявил об успешной работе российских спецслужб по предотвращению теракта на стратегическом предприятии в Московской области, который планировалось атаковать 35 FPV-дронами. Тогда же в спецслужбе заявили, что к организации теракта причастен украинский рэпер Киевстонер.
Украинские войска предпринимали попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. Так, 22 мая 2025 года на подлете к Москве было сбито восемь украинских беспилотников, а всего за день было сбито более 40 дронов. 12 июля 2026 года вооруженные силы Украины выпустили в сторону Московского региона около 300 беспилотников, большую часть которых силы ПВО России уничтожили на дальних подступах к столице. Сергей Собянин 9 декабря 2025 года сообщал о сбитом беспилотнике на подлете к Москве и заявлял, что система противовоздушной обороны столицы обеспечивает защиту города эффективнее, чем в передовых странах.