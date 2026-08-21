Частично открывается площадка «Гулливер» в челябинском парке Гагарина

На детской площадке «Гулливер» в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Челябинске практически закончен ремонт. Мэр Алексей Лошкин поручил открыть эту часть объекта для жителей, о чем он сообщил в своих социальных сетях.

На данный момент все инженерные сети реконструированы, тротуарная плитка вымощена, антитравматичное покрытие уложено. Обустроены разные зоны для активного и спокойного отдыха. На территории появились два фонтана — с подсветкой и паровой, аттракционы, детские и спортивные площадки. Проведено дополнительное озеленение цветущими и декоративными кустарниками. Остается смонтировать внутреннее оборудование во всесезонных зданиях. Там организуют креативный центр, школу настольного тенниса, шахмат и шашек. Кроме того, вскоре будут поставлены и установлены малые архитектурные формы.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ремонт на площадке начали в мае 2024 года. Стоимость работ оценили в 903 млн руб. Скульптуру Гулливера решили убрать из-за ее аварийного состояния.

Виталина Ярховска