CNews: юристы направили Минцифры сотни обращений по поводу закона о вышках

В Минцифры заявили о существовании группы юристов, которые массово рассылали типовые обращения против законопроекта ведомства о сотовых вышках. Об этом пишет CNews. Недовольство активистов вызвала инициатива, лишающая местные власти права устанавливать минимальные расстояния от вышек до жилых домов и соцобъектов. В случае принятия проекта разрешения на установку оборудования будет выдавать исключительно Роспотребнадзор.

По информации издания, из примерно 600 поступивших предложений граждан Минцифры учло только 18, а большинство обращений были признаны типовыми и связанными с радиофобией. При этом сотни обращений были отправлены с одного сайта. По данным CNews, за предполагаемой массовой рассылкой может стоять общественница из Санкт-Петербурга Ольга Баранец. В начале года на своем сайте она назвала проект о вышках угрозой и призвала единомышленников отправлять в ведомство замечания, указывается в публикации.

В Минцифры отметили, что нормативы установки вышек основаны на научных и экспериментальных исследованиях. Применение такой технологии в течение 30 лет в России указывает на отсутствие негативного влияния электромагнитного излучения на здоровье. Ведомство считает, что действующие ограничения избыточны и мешают операторам, а также создают предпосылки для ограничений связи.