В Челябинске в ДТП пострадал подросток на питбайке

После столкновения автомобиля с питбайком в Челябинске получил травмы несовершеннолетний водитель второго транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Авария произошла поздним вечером 20 августа на улице Молдавской. По предварительным данным, столкнулись автомобиль «ГАЗ» под управлением 22-летнего водителя и питбайк «Хаски», за рулем которого находился 17-летний подросток. В результате ДТП юноша получил травмы.

Виталина Ярховска