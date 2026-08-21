В Крыму предупредили о точечных отключениях электроснабжения
В Крыму ввели ограничения на электроснабжение, некоторые населенные пункты обесточены. Об этом сообщило «Крымэнерго» в Telegram-канале. Указывается, что меры приняты для профилактики перегрузки сети.
Решение об отключении электричества принято системным оператором. Точных почасовых графиков, когда в районах будут отключать свет, пока нет. «Отключения будут производиться точечно и по необходимости»,— уточняется в публикации.
В «Севастопольэнерго» также сообщили об ограничениях в электроснабжении. По данным компании, причиной стал ремонт «на объектах энергосистемы за пределами Севастополя». Режим с ограничениями электричества действует с 7:00 до 22:00 по местному времени.
В Крыму и Севастополе регулярно происходят перебои с электроснабжением, что связано с внешними воздействиями на энергетическую инфраструктуру. Например, 20 августа 2026 года «Крымэнерго» сообщило об обесточивании нескольких населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма из-за повреждения объектов после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Местные власти в подобных случаях призывают жителей рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить риск повторных отключений.
Электроснабжение Севастополя 27 июля 2026 года восстановили по временной схеме после ночного сбоя на электросетях, однако дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохранялся, поэтому ограничения в подаче электричества продолжились. В июле 2026 года часть населенных пунктов Западного, Южного и Восточного Крыма также осталась без света из-за внешнего воздействия на объекты электроснабжения, что привело к введению режима ЧС в двух субъектах.
Подобные ситуации, когда электроэнергия в Крыму поступает с перебоями из-за атак по энергетической инфраструктуре, стали регулярными с начала лета 2026 года. Из-за этого также действуют локальные ограничения водоснабжения, а масштабные отключения электричества фиксировали и в Херсонской и Запорожской областях.