В Крыму предупредили о точечных отключениях электроснабжения

В Крыму ввели ограничения на электроснабжение, некоторые населенные пункты обесточены. Об этом сообщило «Крымэнерго» в Telegram-канале. Указывается, что меры приняты для профилактики перегрузки сети.

Решение об отключении электричества принято системным оператором. Точных почасовых графиков, когда в районах будут отключать свет, пока нет. «Отключения будут производиться точечно и по необходимости»,— уточняется в публикации.

В «Севастопольэнерго» также сообщили об ограничениях в электроснабжении. По данным компании, причиной стал ремонт «на объектах энергосистемы за пределами Севастополя». Режим с ограничениями электричества действует с 7:00 до 22:00 по местному времени.