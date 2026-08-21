Набсовет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал дивиденды за I полугодие

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 19,17 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. — на одну привилегированную акции, указано на сайте раскрытия информации. На эти цели планируется направить нераспределенную прибыль за отчетный период.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 24 сентября. Купить акции под выплату можно до 5 октября. Дивдоходность составляет около 14,5%. Согласно дивидендной политике, банк стремится направлять на выплату от 20% до 50% чистой прибыли по МСФО с учетом имеющегося свободного капитала.

За первое полугодие чистая прибыль «Санкт-Петербурга» по МСФО снизилась на треть — до 16,5 млрд руб. По итогам второго квартала показатель упал на 38,6% — до 5,6 млрд руб.

Банк «Санкт-Петербург» уже выплачивал дивиденды по итогам 2025 года: в размере 26,23 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. — на одну привилегированную.