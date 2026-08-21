В Челябинске проходят соревнования Спартакиады народов России

Совернования Спартакиады народов России проводят в Челябинске 20–23 августа. В первый день состязаний по легкой атлетике спортсмены соревновались в беге на 100 и 5000 метров, а также на 3000 метров с препятствиями, в тройном прыжке, прыжках в длину, прыжках с шестом, ходьбе на 21,1 км, метании копья и толкании ядра, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Из южноуральских спортсменов серебряными призерами соревнований стали ходоки Кристина Любушкина и Василий Мизинов. Кроме того, ныне выступающий за Москву уроженец Южного Урала Илья Телькунов завоевал «серебро» в тройном прыжке.

Второй день Спартакиады пройдет на площадке легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. В программе — состязания в прыжках с шестом, прыжках в длину и метании копья у мужчин, беге на 200 и 400 метров у мужчин и женщин. Челябинскую область будут представлять Максим Вахрушев в прыжках с шестом и Наталья Комбарова в беге на 200 метров.

Алиса Дубинец