За 2026 год жители Челябинской области взяли ипотеки на 54 млрд рублей

Челябинская область оказалась на 10-м месте среди регионов России по количеству выданных ипотечных кредитов в этом году, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Всего на Южном Урале за семь месяцев 2026 года оформили 15,7 тыс. займов на жилье объемом 54,3 млрд руб.

В июле в регионе выдали 2,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 7,5 млрд руб. Средняя величина займа составила 3,3 млн руб., а средний срок — 18 лет девять месяцев. В июне показатели были выше: тогда оформили более 2,8 тыс. кредитов на сумму 10,1 млрд руб. Средний чек составил 3,6 млн руб., средний срок — 20 лет восемь месяцев.

Всего за январь — июль 2026 года россияне оформили 616,7 тыс. кредитов на покупку жилья на общую сумму 2,6 трлн руб.

Алиса Дубинец