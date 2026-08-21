Цена на золото превысила $4,6 тыс. за унцию впервые с конца мая

Декабрьский фьючерс на золото вырос на 1,1% — до 4,621 тыс. за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов на бирже Comex в 9:39 мск. В последний раз цена на драгметалл поднималась выше $4,6 тыс. за унцию 29 мая 2026 года.

К тому же моменту сентябрьский фьючерс на серебро прибавлял 1,34% и торговался на уровне $69,02 за тройскую унцию. Так драгметаллы реагируют на ослабление доллара, пишет Reuters со ссылкой на управляющего директора GoldSilver Central Брайана Лана.