«Произошедшее абсолютно не удивляет»
Дмитрий Дризе — о «вандализме» в Тульской области
«Отстаньте от ребенка», — губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал прекратить театр абсурда. Речь идет о девочке, которая нарисовала в парке города Болохова персонажей «Смешариков». Ее семье местные чиновники пригрозили уголовным делом по статье «вандализм». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает историю классической для нынешнего времени.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Город Болохово Тульской области, возможно, неожиданно для себя прославился на всю страну. В главном городском парке несовершеннолетняя местная жительница, 14 лет от роду, нарисовала сухой пастелью на пористом резиновом покрытии детской площадки персонажей популярного в РФ анимационного сериала «Смешарики» — Кроша и Нюшу. По всей видимости, она не знала, что благоустройство зоны отдыха осуществлялось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Проект стоимостью 114 млн бюджетных руб. предполагает, в том числе, и жесткий цифровой контроль над всем происходящим посредством установленных видеокамер. Нарушителя быстро вычислили и доложили начальству. В итоге городская администрация в лице главы Марии Чуйкиной через социальные сети пригрозила семье нарушителя уголовным делом по статье «вандализм» — между прочим, по ней грозит до пяти лет лишения свободы. Однако все-таки до этого не дошло.
В качестве компромисса провинившимся предложили отмыть казенное резиновое покрытие. Благодаря указанной выше цифровизации события очень быстро вышли на общефедеральный уровень, дошли до Москвы и вызвали праведный гнев различных ответственных товарищей. Возможно, и до Кремля дойдет. В результате вмешался губернатор Тульской области, приказал отстать от ребенка. Порядок не равен театру абсурда — творчество нужно поддерживать, а не губить на корню. К сожалению, у нас не всегда это понимают. Но вот ситуация враз изменилась.
Девочка из нарушителя на глазах фактически превращается в героя. Тут же нашлись креативные предприниматели, запустили кампанию в поддержку юных талантов. Очень возможно подключение политиков: пострадавший от местных бездушных чиновников художник-самородок из Болохова прямо вот видится в столице на съезде какой-нибудь партии. С ней фотографируются, в кадре — счастливые родители. Беда в том, что произошедшее абсолютно не удивляет. Нет гармонии, а есть крайности: «либо в стремя ногой, либо в пень головой». А если бы взрослый нарисовал — хочется спросить, тогда точно несдобровать?
И все же, наверное, камеры в парках устанавливать не лишнее. Население у нас тоже не идеальное — и распивают, и нарушают, и что похуже. Проблема в философии — раз дорогостоящую технику закупили, значит, она должна работать и вскрывать общественный негатив. Не зря же бюджетные миллионы тратили. И силовикам плюс — пресекли без пяти минут преступление. Но вот так получилось, что первый блин комом оказался. Хотели как лучше — порядок соблюсти, а получилось как всегда.