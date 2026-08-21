«Произошедшее абсолютно не удивляет»

«Отстаньте от ребенка», — губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал прекратить театр абсурда. Речь идет о девочке, которая нарисовала в парке города Болохова персонажей «Смешариков». Ее семье местные чиновники пригрозили уголовным делом по статье «вандализм». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает историю классической для нынешнего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Город Болохово Тульской области, возможно, неожиданно для себя прославился на всю страну. В главном городском парке несовершеннолетняя местная жительница, 14 лет от роду, нарисовала сухой пастелью на пористом резиновом покрытии детской площадки персонажей популярного в РФ анимационного сериала «Смешарики» — Кроша и Нюшу. По всей видимости, она не знала, что благоустройство зоны отдыха осуществлялось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Проект стоимостью 114 млн бюджетных руб. предполагает, в том числе, и жесткий цифровой контроль над всем происходящим посредством установленных видеокамер. Нарушителя быстро вычислили и доложили начальству. В итоге городская администрация в лице главы Марии Чуйкиной через социальные сети пригрозила семье нарушителя уголовным делом по статье «вандализм» — между прочим, по ней грозит до пяти лет лишения свободы. Однако все-таки до этого не дошло.

В качестве компромисса провинившимся предложили отмыть казенное резиновое покрытие. Благодаря указанной выше цифровизации события очень быстро вышли на общефедеральный уровень, дошли до Москвы и вызвали праведный гнев различных ответственных товарищей. Возможно, и до Кремля дойдет. В результате вмешался губернатор Тульской области, приказал отстать от ребенка. Порядок не равен театру абсурда — творчество нужно поддерживать, а не губить на корню. К сожалению, у нас не всегда это понимают. Но вот ситуация враз изменилась.

Девочка из нарушителя на глазах фактически превращается в героя. Тут же нашлись креативные предприниматели, запустили кампанию в поддержку юных талантов. Очень возможно подключение политиков: пострадавший от местных бездушных чиновников художник-самородок из Болохова прямо вот видится в столице на съезде какой-нибудь партии. С ней фотографируются, в кадре — счастливые родители. Беда в том, что произошедшее абсолютно не удивляет. Нет гармонии, а есть крайности: «либо в стремя ногой, либо в пень головой». А если бы взрослый нарисовал — хочется спросить, тогда точно несдобровать?

И все же, наверное, камеры в парках устанавливать не лишнее. Население у нас тоже не идеальное — и распивают, и нарушают, и что похуже. Проблема в философии — раз дорогостоящую технику закупили, значит, она должна работать и вскрывать общественный негатив. Не зря же бюджетные миллионы тратили. И силовикам плюс — пресекли без пяти минут преступление. Но вот так получилось, что первый блин комом оказался. Хотели как лучше — порядок соблюсти, а получилось как всегда.

Дмитрий Дризе