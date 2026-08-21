Восемь человек погибли при крушении самолета на Аляске

Американский самолет Cessna 441 разбился на юго-западе Аляски. На борту воздушного судна находились пилот и семь пассажиров. Об этом сообщило Anchorage Daily News со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Никто не выжил.

По данным следствия, самолет следовал из Анкориджа в Кейп-Ньюнхэм. Он вылетел из аэропорта имени Теда Стивенса. Спустя время авиадиспетчеры получили сигнал о том, что воздушное судно разбилось. По данным CNN, Cessna 441 разбился в аэропорту Кейп-Ньюнхэм, на взлетно-посадочной полосе ВВС, обеспечивающей доступ к радиолокационной станции дальнего действия. По данным Associated Press, самолет разбился при заходе на посадку.

Аляскинский координационный центр спасательных операций начал поисково-спасательную операцию. В Командовании Аляски подтвердили, что выживших нет. Причина крушения пока неизвестна.