МИД России: Чехия и Польша вызывают обеспокоенность перед выборами в Госдуму

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с подготовкой и проведением выборов в Госдуму в нескольких зарубежных странах. Среди них посол по особым поручениям МИД РФ Максим Райдер назвал Прибалтику, Польшу, Нидерланды и Чехию.

По словам дипломата, в этих странах доминируют настроения, которые он охарактеризовал как «клиническая русофобия», затронувшая значительную часть управляющих элит.

«Там самое раздолье для "заукраинцев"»,— отметил господин Райдер в интервью «РИА Новости». Посол не исключил, что в указанных странах пройдут «традиционные шабаши украинских "активистов"» перед зданиями диппредставительств России.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года. Для россиян, находящихся за границей, откроют 312 избирательных участков в 152 странах мира.