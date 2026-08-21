МИД России: Чехия и Польша вызывают обеспокоенность перед выборами в Госдуму
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с подготовкой и проведением выборов в Госдуму в нескольких зарубежных странах. Среди них посол по особым поручениям МИД РФ Максим Райдер назвал Прибалтику, Польшу, Нидерланды и Чехию.
По словам дипломата, в этих странах доминируют настроения, которые он охарактеризовал как «клиническая русофобия», затронувшая значительную часть управляющих элит.
«Там самое раздолье для "заукраинцев"»,— отметил господин Райдер в интервью «РИА Новости». Посол не исключил, что в указанных странах пройдут «традиционные шабаши украинских "активистов"» перед зданиями диппредставительств России.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года. Для россиян, находящихся за границей, откроют 312 избирательных участков в 152 странах мира.
Посол по особым поручениям МИД России Максим Райдер заявил, что Москва не исключает провокаций со стороны Киева и протестов негативно настроенных россиян в день голосования на выборах в Госдуму за рубежом. Он прогнозирует "традиционные шабаши украинских 'активистов'" у зданий российских диппредставительств. Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года, как ранее сообщил Владимир Путин, подписав указ о назначении выборов 16 июня 2026 года.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ заявляет о намерениях экстремистских организаций и иноагентов провести "фейковые экзитполы" у посольств России за границей, чтобы заявить о фальсификации выборов. Эти материалы были направлены в МИД России, как сообщил председатель комиссии Василий Пискарев 17 августа 2026 года. Ранее, 20 августа 2026 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова также призвала граждан России за рубежом сохранять бдительность и не поддаваться на провокации перед выборами.