За ночь над Россией сбили 325 беспилотников

Силы ПВО в период с 20:00 мск 20 августа до 8:00 мск 21 августа уничтожили 325 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Согласно сводке ведомства, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Московской областями, Крымом, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого, днем 20 августа, над Россией отразили атаку 64 беспилотников. В том числе — над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.