Подросток погиб при аварии на трассе в Башкирии

Автомобиль «Нива» с семью подростками на скорости съехал в кювет и опрокинулся в Кушнаренковском районе Башкирии. Один несовершеннолетний погиб, пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести, сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло около 02:00 по местному времени (00:00 по мск) на 2-м км автодороги Султанаево-Шарипово. В салоне находились подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

Пострадавшие госпитализированы. На место выезжал районный прокурор.