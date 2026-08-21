Во всех московских аэропортах введены ограничения на полеты

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу. Шереметьево и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в агентстве. Во Внуково ограничения действуют уже более двух часов, в Домодедово и Жуковском — около часа, в Шереметьево — сорок минут.

За это время вблизи Москвы сбили семь беспилотников. Власти города о возможных пострадавших или повреждениях на земле при атаке не заявляли.