Во всех московских аэропортах введены ограничения на полеты
Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу. Шереметьево и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в агентстве. Во Внуково ограничения действуют уже более двух часов, в Домодедово и Жуковском — около часа, в Шереметьево — сорок минут.
За это время вблизи Москвы сбили семь беспилотников. Власти города о возможных пострадавших или повреждениях на земле при атаке не заявляли.
21 августа 2026 года московские аэропорты Жуковский и Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, отметив, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов и могут повлиять на расписание. В этот же день аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию с уполномоченными органами с 6:00 утра по московскому времени.
Подобные меры уже принимались ранее в 2026 году: 15 марта аэропорты Жуковский и Домодедово также приостанавливали работу после того, как на подлете к Москве были сбиты четыре беспилотника. 22 февраля 2026 года работа всех московских аэропортов — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — была временно остановлена из-за атак беспилотников.