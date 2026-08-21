Челябинская компания погасила долг по зарплате на 26 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Челябинска добилась выплаты задолженности по жалованью ООО «Керамакс» в размере 26 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что с декабря 2025 года по май 2026-го у ООО «Керамакс» образовалась задолженность по жалованью перед 53 работниками в размере более 26 млн руб. Прокуратура внесла представление руководителю организации. Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), ее оштрафовали на 40 тыс. руб. Вскоре надзорное ведомство отправило материалы дела в следственный орган. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). После этого организация погасила задолженность перед сотрудниками.

Виталина Ярховска