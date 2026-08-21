Пираты захватили грузовое судно в Сомали

Пираты захватили грузовое судно под флагом Камеруна у побережья Пунтленда в Сомали, сообщает Associated Press. Корабль с турецким оружием на борту направили к побережью региона Нугаль.

Судно M/V LUTUF, принадлежащее компании Polar Movement Shipping, было захвачено в районе Пунтленда группой из восьми пиратов. На борту находилось вооружение для турецкого военного центра в Могадишо, а также средства связи и спутниковое оборудование. Экипаж состоит из 10 человек — граждан Индии, Турции, Грузии и Сербии.

Захваченное судно направили к побережью округа Дангоройо, где за ним установили наблюдение турецкие вертолеты, беспилотники и подошедшие корабли.

По данным местной администрации, после того как к судну подошла небольшая лодка с берега, по ней был нанесен авиаудар. Четыре человека погибли, еще двое получили ранения. Официальных комментариев от властей Турции пока не поступало.