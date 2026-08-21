Минздрав добавит оценку рисков болезней сердца в карты диспансеризации

Министерство здравоохранения с 1 сентября обновит порядок ведения карты учета диспансеризации. В частности, врачи будут обязаны вносить данные о липидном профиле пациента. Документ опубликован на портале правовых актов.

Оценка липидного спектра крови включает определение уровней холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) и триглицеридов.

Кроме того, в медицинскую карту теперь будут добавляться данные о вероятности ишемической болезни сердца. По итогам прохождения второго этапа диспансеризации специалисты внесут в документ результаты осмотра дерматовенеролога, а также данные ультразвукового исследования брюшной аорты.

Липидный спектр — это анализ крови, который показывает, как в организме организован жировой обмен. Результаты теста помогают оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и понять, не нарушена ли работа печени и обмен веществ.