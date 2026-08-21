В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Составлено ИИ-Ассистентъ

В период с июня 2026 года в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский регулярно вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, о чем сообщала пресс-служба Росавиации. Эти меры обычно принимаются для обеспечения безопасности полетов и связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Так, 16 июня 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 60 беспилотников на подлете к столице.

Аналогичные ограничения также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Волгограда и Саратова в октябре 2025 года. В феврале 2026 года все три московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово и Внуково — временно прекращали работу во время налета беспилотников на Москву. Тогда на подлете к городу за час сбили 11 дронов.

В течение 2026 года аэропорты Домодедово и Жуковский неоднократно приостанавливали работу из-за атак беспилотников, например, 15 марта 2026 года, когда на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника ВСУ. Эти ограничения затрагивали также аэропорты Внуково и Шереметьево. Например, 3 апреля 2026 года на подлете к Москве были сбиты четыре беспилотника, и в этот день ограничения вводились в Домодедово, Жуковском, Внуково и Шереметьево.