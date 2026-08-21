Бывшего премьер-министра Пакистана вернули в тюрьму после лечения

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана перевели обратно в тюрьму после нескольких дней в больнице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на партию политика.

73-летний экс-премьер был возвращен в тюрьму Адиала в городе Равалпинди. Ранее по решению Верховного суда страны его доставили в Международную больницу Шифа в Исламабаде для прохождения медицинского обследования.

Адвокаты и сторонники политика заявляли об ухудшении его здоровья за время пребывания под стражей. В правительстве Пакистана утверждали, что результаты медицинских освидетельствований не показывали состояний, требующих неотложного лечения.

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. С 2023 года экс-премьер отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. В декабре 2025 года суд приговорил Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Сам Хан называет обвинения в свой адрес политическими.