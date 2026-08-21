Бывшего премьер-министра Пакистана вернули в тюрьму после лечения
Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана перевели обратно в тюрьму после нескольких дней в больнице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на партию политика.
73-летний экс-премьер был возвращен в тюрьму Адиала в городе Равалпинди. Ранее по решению Верховного суда страны его доставили в Международную больницу Шифа в Исламабаде для прохождения медицинского обследования.
Адвокаты и сторонники политика заявляли об ухудшении его здоровья за время пребывания под стражей. В правительстве Пакистана утверждали, что результаты медицинских освидетельствований не показывали состояний, требующих неотложного лечения.
Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. С 2023 года экс-премьер отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. В декабре 2025 года суд приговорил Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Сам Хан называет обвинения в свой адрес политическими.
В декабре 2025 года суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции.
Ранее, в январе 2025 года, Имран Хан уже был приговорён пакистанским судом к 14 годам лишения свободы по делу о земельной коррупции, а его жена получила семь лет тюрьмы. До этого, в августе 2023 года, суд Исламабада приостановил трёхлетний приговор Имрану Хану по делу о мошенничестве в связи с продажей ценностей из госхранилища «Тошахан».
Арест Имрана Хана в марте 2023 года спровоцировал массовые акции протеста в Пакистане. В августе 2025 года почти двести сторонников экс-премьера были приговорены к тюремным срокам за участие в этих митингах, при этом 58 человек получили по десять лет лишения свободы, а остальные — от одного до трёх лет.