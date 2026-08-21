Паводок затронул 18 населенных пунктов в Хабаровском крае

Подтопления в Хабаровском крае распространились на новую местность после смещения паводка на реках Амур и Уссури. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в «Максе». В зоне воздействия находятся 18 населенных пунктов региона.

По данным ведомства, затоплены 452 дачных и 20 приусадебных участков, а также 19 участков дорог. В Амурском районе повысившийся уровень воды в Амуре увеличил площадь опасной зоны, отрезанным остается проезд по трассе Амурск — Омми. В селах Ачан и Видное затопило внутрипоселковые дороги.

Однако уровень Амура у Хабаровска за сутки снизился на 2 см — до 504 см. Гидрометцентр отмечает высокий уровень воды на Среднем и Нижнем Амуре, а также подтопление поймы реки на глубину до 2,4 метра. Из-за прошедших дождей продолжается подъем уровней на реках Правый Подхоренок, Подхоренок, Хор, Матай и Уссури.