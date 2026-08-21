В Португалии запретили ношение бурок

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуро подписал закон, который запрещает ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. Инициативу, принятую парламентом в июле, в местных СМИ называют «законом о бурке».

Как сообщает Euronews, закон запрещает ношение одежды, которая предназначена для сокрытия лица или ограничивает идентификацию человека в общественных местах. Он также запрещает принуждение человека к ношению такой одежды по причинам, связанным с религией, полом, возрастом или происхождением.

Нарушение закона предусматривает штрафы от €150 до €3 тыс. Случаи, связанные со здоровьем, профессиональной деятельностью, творчеством или погодными условиями, под действие закона не подпадают.

«Лицо должно быть центральным элементом человеческой идентичности и коммуникации»,— прокомментировал Антониу Жозе Сегуро. Он добавил, что закон принят из-за «большой социальной и культурной чувствительности» темы.

Закон принят при поддержке правящей правоцентристской коалиции и крайне правых партий. Левые партии голосовали против, обозначив инициативу как исламофобскую. Закон также получил негативные отзывы от Португальской коллегии адвокатов, Высшего совета прокуратуры и Португальской ассоциации женщин-юристов.

Влад Никифоров