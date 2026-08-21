В Португалии запретили ношение бурок
Президент Португалии Антониу Жозе Сегуро подписал закон, который запрещает ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. Инициативу, принятую парламентом в июле, в местных СМИ называют «законом о бурке».
Как сообщает Euronews, закон запрещает ношение одежды, которая предназначена для сокрытия лица или ограничивает идентификацию человека в общественных местах. Он также запрещает принуждение человека к ношению такой одежды по причинам, связанным с религией, полом, возрастом или происхождением.
Нарушение закона предусматривает штрафы от €150 до €3 тыс. Случаи, связанные со здоровьем, профессиональной деятельностью, творчеством или погодными условиями, под действие закона не подпадают.
«Лицо должно быть центральным элементом человеческой идентичности и коммуникации»,— прокомментировал Антониу Жозе Сегуро. Он добавил, что закон принят из-за «большой социальной и культурной чувствительности» темы.
Закон принят при поддержке правящей правоцентристской коалиции и крайне правых партий. Левые партии голосовали против, обозначив инициативу как исламофобскую. Закон также получил негативные отзывы от Португальской коллегии адвокатов, Высшего совета прокуратуры и Португальской ассоциации женщин-юристов.
Антониу Жозе Сегуро был избран президентом Португалии 9 февраля 2026 года, получив 66,8% голосов во втором туре выборов. Он стал первым социалистом на этом посту за последние 20 лет, а также рекордсменом по числу набранных голосов.
Его соперником во втором туре был лидер крайне правой партии «Хватит!» (Chega!) Андре Вентура, набравший 33,2% голосов. Выход кандидата от крайне правой партии в финал президентских выборов стал первым за долгое время, так как последний раз выборы в Португалии доходили до второго тура в 1989 году. Победа Сегуро стала возможной благодаря консолидации умеренных политических сил, которые объединились, чтобы не допустить прихода к власти крайне правых.
Антониу Жозе Сегуро позиционировал себя как умеренного политика, готового к сотрудничеству с правоцентристским правительством страны. Несмотря на то, что должность президента Португалии носит преимущественно церемониальный характер, он обладает правом вето на законодательные акты, а также может распустить парламент и назначить досрочные выборы.