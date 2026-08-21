В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве задержали гражданина России
Федеральная полиция Австралии обвинила в иностранном вмешательстве мужчину с российско-австралийским гражданством. Об этом сообщает Canberra Times.
27-летний житель штата Виктория был задержан на юго-западе Брисбена после расследования спецгруппы по противодействию иностранному вмешательству. Структура работает под совместным руководством Австралийской федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки.
Задержанный предстанет перед Магистратским судом Брисбена в пятницу, отмечает издание.