В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве задержали гражданина России

Федеральная полиция Австралии обвинила в иностранном вмешательстве мужчину с российско-австралийским гражданством. Об этом сообщает Canberra Times.

27-летний житель штата Виктория был задержан на юго-западе Брисбена после расследования спецгруппы по противодействию иностранному вмешательству. Структура работает под совместным руководством Австралийской федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки.

Задержанный предстанет перед Магистратским судом Брисбена в пятницу, отмечает издание.