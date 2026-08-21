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В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве задержали гражданина России

Федеральная полиция Австралии обвинила в иностранном вмешательстве мужчину с российско-австралийским гражданством. Об этом сообщает Canberra Times.

27-летний житель штата Виктория был задержан на юго-западе Брисбена после расследования спецгруппы по противодействию иностранному вмешательству. Структура работает под совместным руководством Австралийской федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки.

Задержанный предстанет перед Магистратским судом Брисбена в пятницу, отмечает издание.

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