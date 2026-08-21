КНДР в ответ на попытки США возобновить диалог запустила баллистические ракеты

Северная Корея произвела серию запусков баллистических ракет малой дальности над Японским морем. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По данным JCS, 20 августа примерно в 17:00 по местному времени (11:00 мск) в районе Пхеньяна были выпущены 12 ракет. Комитет в сотрудничестве с разведкой США и войсками Японии усиливает наблюдение в ожидании новых запусков.

Ракетные испытания произошли сразу после того, как президент США Дональд Трамп выразил готовность возобновить прерванный в 2019 году

диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном о «денуклеаризации» Корейского полуострова. Господин Трамп дал указание Пентагону сократить совместные с южнокорейцами учения Ulchi Freedom Shield. Он обосновал решение тем, что масштабные маневры могут послужить «неуместным и враждебным» посланием Пхеньяну. Сестра лидера КНДР и партийный функционер Ким Ё Чен в ответ заявила, что сокращение военных учений союзников «не достойно комментариев».

После залпов Пхеньяна управление нацбезопасности президента Южной Кореи созвало совещание с участием чиновников из Минобороны и Генштаба для оценки опасности и разработки реагирования.

Предыдущие испытания баллистических ракет Северная Корея провела 12 августа.

Эрнест Филипповский