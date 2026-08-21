Панамский канал ограничит движение судов из-за рекордной засухи

Администрация Панамского канала ограничит число судов, проходящих через коридор ежедневно, для подготовки к сезону Эль-Ниньо. Как ожидается, сезон приведет к снижению уровня воды. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, с 4 сентября суточный лимит проходов будет сокращен до 34 судов, а с 15 сентября — до 32. Ограничения затронут оба типа шлюзов: в шлюзах Neopanamax количество слотов сократится до 9, а в Panamax — сначала до 25, а затем до 23 в день.

Ведомство отказалось от майских обещаний не вводить лимиты на транзит в текущем году, отмечает агентство. До введения ограничений канал обрабатывал в среднем около 35 судов в сутки при максимальной пропускной способности до 40 проходов.

Причиной решения стала рекордная засуха. С мая по август уровень осадков оказался на 34% ниже нормы, а приток воды в бассейн канала упал на 44%. «Опыт 2023 и 2024 годов хорошо подготовил нас к тому, о чем нам известно, и дал нам дисциплину для работы с тем, чего мы не знаем. Канал не занимается импровизацией»,— сказал глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес.

Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «мальчик») — процесс, при котором воды в экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми. Из-за этого в обычно сухих регионах проливаются сильнейшие ливни, а в других наступает сильная засуха.По данным ООН, Эль-Ниньо достигнет пика с сентября по декабрь этого года.