Украина ввела санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь»

Украина ввела санкции на 10 лет против пяти человек и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции детского мультсериала «Маша и Медведь». Данные опубликованы на сайте президента Украины.

По мнению украинских властей, анимационный сериал «распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что создает угрозу национальной безопасности».

Из физических лиц под санкции Украины попали:

автор сценария и режиссер мультсериала Олег Кузовков ;

; сооснователь студии-автора «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко ;

; гендиректор компании-правообладателя «Маша и Медведь» Наталья Гришаева ;

; коммерческий директор «Маши и Медведя», отвечающая за международное продвижение и продажу прав, Марина Кузьмина ;

; гендиректор анимационной компании «Студии МиМ» Игорь Деркач.

Среди юридических лиц в списках числятся «Анимаккорд Лтд», ООО «Маша и Медведь», ООО «Студия "Анимаккорд"», ООО «Студия МиМ».

Санкции подразумевают блокировку всех активов физических и юридических лиц на территории Украины. Кроме того, в стране будет ограничен доступ к официальному сайту animaccord.com, а также к официальным соцсетям и платформам мультсериала на всех языках — в TikTok, Telegram, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также на YouTube. Физлицам запрещен въезд на Украину, а также проведение сделок с недвижимостью и работа с ценными бумагами в стране.