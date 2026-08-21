Трамп подписал меморандум о поддержке коммерческой космической отрасли США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на поддержку коммерческой космической отрасли. Белый дом рассчитывает обеспечить не менее 1000 пусков и посадок ежегодно к 2030 году против 178 пусков в прошлом году. Об этом пишет Reuters.

Документ предписывает властям рассмотреть возможность использования федеральных земель для создания новых космодромов и посадочных площадок, а также отдать приоритет совместному развитию инфраструктуры с частным сектором.

В частности, ведомствам поручено ускорить выдачу разрешений, упростить проведение экологических экспертиз и воздерживаться от создания государственных транспортных космических систем, способных конкурировать с коммерческими компаниями.

Кроме того, господин Трамп потребовал в течение 90 дней определить новое федеральное место для посадки аппаратов.

Стратегия нацелена на возвращение американских космонавтов на Луну к 2028 году и создание первых элементов лунной базы к 2030 году при активном привлечении частных подрядчиков. NASA поручено содействовать коммерческой доставке грузов и экипажей на Луну, а также изучить коммерческие пути для организации автоматических и пилотируемых миссий на Марс.