Племянник Мусы Бажаева судится из-за доли в золотодобывающем бизнесе

В горнорудной компании «Альянс» начался корпоративный конфликт. Дени Бажаев, племянник и деловой партнер Мусы Бажаева, пытается в суде оспорить решение об увеличении капитала «Альянса», из-за чего его доля может сократиться в 885 раз. Текущая оценка стоимости пакета Дени Бажаева — 4,8–7,7 млрд руб. Третьими лицами указаны Муса Бажаев и Арсен Идрисов, которым принадлежат 20% и 60% компании соответственно.

Горнорудной компании «Альянс» принадлежит 99,999% золотодобытчика «АГ Майнинг», «Альянс» приобрел этот пакет в 2025 году у шведской Kopy Goldfields AB. Основной актив «АГ Майнинга» — «Амур Золото», ведущее добычу в Хабаровском крае. В 2025 году выручка компании выросла в 1,9 раза, до 22,68 млрд руб., чистая прибыль — в пять раз, до 3,86 млрд руб.

По заявлению Дени Бажаева суд 5 августа наложил обеспечительные меры, запретив МИФНС России №46 по Москве вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении компании на основании решений общего собрания участников об увеличении уставного капитала, утверждении размера уставного капитала, размеров и номинальной стоимости долей.

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