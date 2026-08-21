Корабли Тихоокеанского флота на учениях потопили подлодку условного противника

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и фрегат «Маршал Шапошников» провели в акватории Японского моря совместные учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Во время поисковых операций в районе предполагаемого нахождения вражеской субмарины экипажи «Адмирала Трибуца» и «Маршала Шапошникова» обнаружили неопознанную подводную лодку, уклонявшуюся от преследования, написано в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ). Выполнив алгоритм действий по применению торпед и реактивно-бомбометных установок РБУ-600, корабли ТОФ «уничтожили субмарину условного противника».

Роль вражеской субмарины выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ. Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Алексей Чернышев, Владивосток