Кандидат в генсеки ООН предложила договориться о невступлении Украины в НАТО
Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки предложила договориться об отказе Украины от присоединения к НАТО. Дипломат предложила эту идею в контексте урегулирования украинского конфликта.
«Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом»,— сказала госпожа Баки (цитата по «РИА Новости»).
75-летняя Ивонн Баки за свою карьеру занимала посты консула Эквадора в Бейруте и Бостоне, а также посла в Вашингтоне и Париже. В 2002 году она баллотировалась в президенты Эквадора, с 2003 по 2005 год возглавляла министерство промышленности страны, а позже руководила Андским сообществом наций.
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года. Новый глава организации вступит в должность 1 января 2027 года.
Ивонн Баки была выдвинута кандидатом на пост генерального секретаря ООН Королевством Тонга. Дипломат из Эквадора стала одной из семи претендентов на эту должность, среди которых также упоминаются гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший верховный комиссар ООН по правам человека и президент Чили Мишель Херия, а также бывший заместитель генсекретаря ООН Олара Отунну.
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года, и новый глава организации приступит к своим обязанностям 1 января 2027 года. Россия выразила пожелание, чтобы следующий генеральный секретарь ООН был более активно вовлечен в урегулирование российско-украинского конфликта.
В июне 2026 года заместитель главы МИД РФ Александр Алимов сообщил, что кандидат на пост генерального секретаря ООН Мишель Бачелет планирует посетить Россию для консультаций. Ранее Россию уже посещали Рафаэль Гросси и глава ЮНКТАД Ребека Гринспан.