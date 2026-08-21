Кандидат в генсеки ООН предложила договориться о невступлении Украины в НАТО

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки предложила договориться об отказе Украины от присоединения к НАТО. Дипломат предложила эту идею в контексте урегулирования украинского конфликта.

«Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом»,— сказала госпожа Баки (цитата по «РИА Новости»).

75-летняя Ивонн Баки за свою карьеру занимала посты консула Эквадора в Бейруте и Бостоне, а также посла в Вашингтоне и Париже. В 2002 году она баллотировалась в президенты Эквадора, с 2003 по 2005 год возглавляла министерство промышленности страны, а позже руководила Андским сообществом наций.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года. Новый глава организации вступит в должность 1 января 2027 года.