Поддерживаемый сыновьями Трампа производитель поставит БПЛА на Ближний Восток

Производитель беспилотников Powerus заключил сделку на сумму $22,3 млн по продаже оборудования для обнаружения БПЛА энергетической компании в Персидском заливе. Компанию поддерживают сыновья президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Современное поле боя привело к тому, что теперь компании вынуждены защищать себя сами, и такова реальность, к которой все идет, даже если речь идет о простом обнаружении»,— сказал в интервью президент Powerus Бретт Великович. В компании отказались назвать компанию или страну, сославшись на соображения безопасности.

Купленная у Powerus система построена на базе более дешевых перехватчиков, датчиков и автоматики, чем традиционные системы ПВО, которые недоступны для коммерческой покупки. Работать с оборудованием будут местные сотрудники службы безопасности.

Powerus имеет несколько оборонных контрактов в США. Компания планирует объединиться с Aureus Greenway Holdings Inc. — оператором гольф-полей, поддерживаемым сыновьями Трампа Эриком Трампом и Дональдом Трампом-младшим. Сделка по слиянию еще не завершена.

Подобные инвестиции вызвали вопросы о возможном конфликте интересов, так как администрация Дональда Трампа сделала приоритетом развитие отечественного производства беспилотников и средств борьбы с ними, отмечает Bloomberg.